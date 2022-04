Kozakken Boys wil raddraaiers flink aanpakken: ‘Dit gedrag is voor ons onacceptabel’

16 april wordt gedenkwaar­di­ge korfbaldag: PKC wéér in zaalfinale in Ahoy, promotiedu­el voor HKC

Voor de Alblasserwaard wordt zaterdag 16 april nu al een gedenkwaardige korfbaldag. PKC/Vertom verdedigt in de middag de zaallandstitel in Ahoy tegen het Delftse Fortuna, een reprise van de eindstrijd van vorig jaar. In de avonduren strijdt HKC in de DeetosSnelhal voor een plek in de Korfbal League met Unitas uit Harderwijk.

