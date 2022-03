Leon Bot na 300 wedstrijden Kozakken Boys: ‘Voor mijn vader en opa van 90 is het wel moeilijk dat ik stop’

Na 300 duels haalt Leon Bot de in zijn ogen twee mooiste zaterdagen terug. De eerste is nog maar vijf dagen geleden. ,,Op deze dag viel alles samen. Eerder in de week had ik aangegeven dat ik op 1 juli na twaalf seizoenen bij Kozakken Boys stop met voetballen. Daar heb ik zoveel mooie reacties op gekregen. Mensen zeggen dat ze van mijn inzet voor de club genoten hebben. Dat doet me goed. Zaterdag scoorde ik met het hoofd en wonnen wij van IJsselmeervogels. Het kan eigenlijk niet mooier.’’