Mark Veenhoven keert met Spakenburg al snel terug in Werkendam: ‘De verwachtingen zijn hier altijd hoog’

Veenhoven, geboren en getogen Papendrechter, kan nog steeds nagenieten van zijn laatste drie weken in Werkendam. ,,Het was natuurlijk triest dat wij in de situatie van het spelen van play-offs terechtkwamen, maar er is in die tijd wel iets onoverwinnelijks binnen de groep ontstaan. Wij zijn die zes wedstrijden perfect doorgekomen en uiteindelijk werd het een heel leuke periode. Wij hebben in die maand laten zien dat wij echt wel konden voetballen.’’