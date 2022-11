Onfortuinlijk Kozakken Boys wéér met lege handen: ‘Hoe ver moet die gifbeker voor ons nog leeg?’

Seizoen Pim Goossens voorbij bij Achilles Veen: ‘Voor mijn gevoel was het meteen foute boel’

Pim Goossens had zich een andere entree bij Achilles Veen voorgesteld. De spits is dit seizoen naar de vierdedivisionist gehaald vanwege zijn scorend vermogen. En dat liet hij meteen al zien in de eerste oefenwedstrijd tegen de zaterdagamateurs van Ajax. In de vierde trainingsweek ging het op donderdagavond helemaal mis.

14 oktober