Oud-Feyenoorder Royston Drenthe traint - na Spaans avontuur - weer mee bij Kozakken Boys

Royston Drenthe verlengt contract bij Spaanse club Murcia, maar houdt zijn huis in Werkendam

Royston Drenthe, tot vorig jaar speler van Kozakken Boys en woonachtig in Werkendam, verlengde deze week zijn contract bij Racing Murcia FC met twee jaar. Hij zal nu tot medio 2023 aan de Spaanse club verbonden zijn. De 34-jarige Drenthe reageert daar telefonisch op, terwijl hij lekker buiten zit. ,,Het is 32 graden. Het leven in Murcia is goed.’’

4 juli