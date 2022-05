Patrick Lanser speelde met het dovenelftal in Brazilië: ‘De Deaflympics was een geweldige belevenis’

Onlangs ben je teruggekeerd van je deelname met het Nederlands dovenelftal aan de Deaflympics, de Olympische Spelen voor dove en slechthorende sporters in Caxias do Sul in Brazilië. Hoe kijk je erop terug?

,,Het was een geweldige belevenis. Alleen al het verblijven tussen zoveel sporters van verschillende landen was een indrukwekkende gebeurtenis. Sportief gezien hebben we ons doel niet gehaald: we wilden graag punten halen in de vier poulewedstrijden en dat is niet gelukt. Iran (10-0) en Italië (4-0) waren twee landen die echt te sterk waren, tegen het gastland Brazilië konden we ons goed staande houden en verloren we slechts met 1-0. Tegen Kameroen kwamen we zelfs met 1-0 voor, maar eenmaal op achterstand verloren we het geloof en gingen we met 3-1 onderuit. Ik heb in alle wedstrijden speeltijd gehad, voor mij was dit een prachtig afscheid van het Nederlands dovenelftal. Ik wil mijn tijd anders gaan besteden.’’