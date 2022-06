Rapid-hockeyster Fleur Sterkenburg droomt van handhaving én zomervakantie: ‘Heerlijk vooruitzicht’

Tot afgelopen zondag hadden jullie één punt op vreemde bodem gehaald. Daar kwam met de 3-2 overwinning bij degradant Ypenburg verandering in. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

,,Het verschil tussen uit en thuis is bij ons inderdaad heel groot. Het lijkt wel alsof we op vreemd terrein minder los zijn en met meer spanning spelen. We laten ons dan ook meer beïnvloeden door externe factoren als de omstandigheden, het veld en de arbitrage en hebben enkele fikse nederlagen geleden. De overwinning op Ypenburg was in een echte ‘do or die’-wedstrijd, want we hadden de winst echt nodig in de strijd tegen degradatie.’’



Jullie hebben nog één wedstrijd voor de boeg, thuis tegen Forescate. Hoe groot zijn de overlevingskansen?

,,We hebben drie punten meer dan Kieviten, dat een beter doelsaldo heeft. We hebben dus minimaal een punt nodig om helemaal zeker te zijn, maar Forescate staat tweede op één punt van koploper Groen Geel en kan dus nog kampioen worden. Als we zelf geen resultaat boeken, zijn we ervan afhankelijk of Dordrecht de sportieve plicht tegen Kieviten vervult. We kunnen echter steunen op een goede thuisbalans.’’



Na twee coronajaren lijkt het weer een echte zomervakantie te worden. Heb jij plannen?

,,Samen met een ploeggenootje ga ik naar Kroatië. We hadden samen wat rondgevraagd op de club naar leuke bestemmingen en van Fedde Grunstra, die het land goed kent, kregen we deze suggestie. Het is een heerlijk vooruitzicht om weer op reis te kunnen, van de zon te genieten en een drankje te doen. En na de zomer ga ik zeker nog door in het eerste van Rapid.’’