René is voorzitter en nog zoveel meer bij Voltena: ‘Voor ik het iemand heb uitgelegd, kan ik het beter zelf doen’

OP DE MAN AF... Wilhelmina’26 is inmiddels de club van Gerben Vos: ‘Maar ik ben en blijf ‘Geppie’ de Werkendam­mer’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 34-jarige Gerben ‘Geppie’ Vos, voetballer van zaterdag-tweedeklasser Wilhelmina’26 uit Wijk en Aalburg.

30 oktober