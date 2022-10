Robert Mutzers op schot voor Unitas: ‘Iedereen is bereid vuile meters voor elkaar te maken’

Wilco van Rossem herstelt van hartopera­tie: ‘Ik had zomaar kunnen neervallen, dan was het einde verhaal geweest’

Wilco van Rossem - voetballer van GRC 14 uit Giessen/Rijswijk - is aan het aansterken na een hartoperatie, die op 5 september plaatshad. Tien dagen later doet hij zijn verhaal, thuis in Woudrichem. ,,Het is nu even niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik hier zit.’’

