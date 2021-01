Royston Drenthe verlaat Kozakken Boys voor Spaans avontuur

Racing Murcia City FC - niet te verwarren met het bekendere Real Murcia, dat in 2008 nog in La Liga uitkwam - werd in 2013 opgericht en begon een jaar later op het zevende niveau in Spanje. Momenteel is Racing Murcia FC actief op het vierde niveau. De club is koploper, maar er zijn wel 36 verschillende competities van elf of twaalf teams op dit niveau.