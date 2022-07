Sleeuwijk-trainer Antoine van Pelt: ‘Gehoopt de club iets langer in de tweede klasse te kunnen houden’

VOETBAL TOTAAL Drecht­streek degradeert, Sliedrecht stunt en deceptie voor Heukelum; dit gebeurde er op de velden

Kozakken Boys bereikte in de nacompetitie, die dit weekeinde in alle hevigheid losbarstte, de tweede ronde dankzij een 4-1 zege op Sportlust’46. Sliedrecht stuntte bij Zuidvogels door na strafschoppen te winnen. Drechtstreek degradeerde na een enorme zeperd tegen Streefkerk: 1-4. Met dit overzicht weet u alles over de nacompetities in het zaterdagamateurvoetbal.

12 juni