SVW - GJS de laatste stadsderby voor Ruud Bos (40)? ‘Ik wil eigenlijk niet aan stoppen denken’

Leon Bot na 300 wedstrij­den Kozakken Boys: ‘Voor mijn vader en opa van 90 is het wel moeilijk dat ik stop’

Nog een kleine drie maanden, dan is de imposante voetballoopbaan van Leon Bot voorbij. Een speler vol dynamiek op wie een trainer blind kan vertrouwen. Voorbije zaterdag, in zijn 300ste wedstrijd voor Kozakken Boys 1, was hij tegen IJsselmeervogels nog uitblinker. Zijn afscheidstournee begint.

10 maart