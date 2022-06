SVW viert 111-jarig bestaan met tal van festiviteiten: ‘Deze club hoort in de eerste klasse thuis’

VOETBAL TOTAAL Schietdra­ma hangt als schaduw over wedstrijd, ASWH ligt er bijna uit en SVW weer aan kop: dit gebeurde er op de velden

ASWH stevent na de elfde nederlaag op een rij op degradatie af. Papendrecht won de derby bij Oranje Wit met 2-0. Over De Alblas - Streefkerk (1-0) hing de schaduw van de schietpartij op de zorgboerderij. SVW is weer koploper in 2F. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van het weekeinde.

8 mei