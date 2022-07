Topsprinter Fabio Jakobsen na huwelijk weg uit ‘zijn’ Heukelum: ‘Maar ik zal er nog regelmatig komen, hoor’

Fabio Jakobsen is momenteel een druk bezet wielrenner. De ‘Hulk van Heukelum’, die zijn geboortedorp binnenkort verlaat, won een etappe in de Tour de France en haalde op karakter de finish in Parijs. Deze weken is hij in menig criterium te bewonderen.

De topsprinter werd vijfde in Boxmeer, vierde in Surhuisterveen, eerste in Chaam, waar hij Mathieu van der Poel klopte, en tweede in Wateringen. In die laatste plaats werd hij verslagen door thuisrijder Dylan van Baarle. Jakobsen rijdt deze week nog in Emmen, Roosendaal, Steenwijk en Oostvoorne.

Crosswedstrijden

Ondanks zijn huidige status is Jakobsen niet vergeten dat hij zijn loopbaan in de regio is begonnen. Aanvankelijk met crosswedstrijden bij het Dordtse De Mol, maar ook bij koersen in de buurt van ‘zijn’ Heukelum.

Quote Ik verdiende in Noordeloos in twee uur tijd meer dan in een maand bij mijn toenmalige sponsor SEG. Het was wel een geweldige ervaring Fabio Jakobsen, Topwielrenner

Een mooie herinnering voor hem is zijn deelname aan de wielerronde van Noordeloos, die voor maandagavond weer op het programma staat. ,,Het was een apart rondje’’, herinnert Jakobsen zich. ,,Het parcours was amper 800 meter lang en elke ronde waren er wel premies te verdienen. Nadat ik thuis alle enveloppen open had gemaakt, bleek dat ik in die twee uur tijd meer had verdiend dan in een maand bij mijn toenmalige sponsor SEG. Het was wel een geweldige ervaring.’’

Trouwen

Uiteraard is Jakobsen maandag in Noordeloos niet aanwezig, zoals hij binnenkort ook veel minder in Heukelum zal zijn. ,,Eind van het jaar trouw ik met Delore en ga ik bij haar in Zuidland wonen.’’

,,Natuurlijk zal ik nog regelmatig in Heukelum komen, want mijn ouders blijven er wonen’’, vervolgt hij. ,,Maar in plaats van in de Alblasserwaard, rijd ik mijn trainingsrondjes dan op Voorne-Putten. In de ‘Waard’ reed ik met jongens als Kelvin en Jens van den Dool, nu zal dat met mannen als Maarten den Bakker en de broers Edward en Arthur Farenhout zijn. Inmiddels weet ik daar ook al de weg.’’

Ronde van Noordeloos

Zonder Jakobsen starten de elite- en beloftenrenners maandag om 19.00 uur in de Ronde van Noordeloos voor een koers over 80 kilometer. Een keur van renners heeft zich aangemeld, al blijft het altijd maar afwachten of iedereen ook daadwerkelijk komt opdagen.

