Tranen bij HKC na mislopen promotie naar Korfbal League: ‘Toch ben ik trots op mijn ploeg’

HKC heeft na nederlaag nog een allerlaat­ste kans voor plek in de Korfbal League

HKC wacht een derde en beslissende wedstrijd met Groen Geel in de strijd om de laatste plek in de Korfbal League. De Hardinxvelders, die de eerste confrontatie in Het Dok met 22-17 gewonnen hadden, verloren de return in Wormer met 31-28. Daardoor moeten zij over de volle lengte gaan na toch al slopende weken.

25 april