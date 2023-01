Unitas’ goaltjesdief Mutzers thuis bij Dongen: ‘Lekker lopend naar de club, daar kan ik nu al naar uitkijken’

VOETBAL TOTAAL Sliedrecht met kater winterstop in, IFC staat al op 42 goals en pijnlijk verlies Unitas: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Sliedrecht gaat na de 0-1 nederlaag tegen Almkerk met een kater de winterstop in. IFC verpletterde SSS en staat na negen wedstrijden al op 42 doelpunten. Unitas ging zondag onderuit bij Dongen, dat dit seizoen nog geen competitiewedstrijd had gewonnen. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.

4 december