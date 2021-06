Werkendamse Raisa (19) nog één stap verwijderd van Spelen na beachvolleybalthriller: ‘Ik besef het nog niet’

REPORTAGE SteDoCo-voetballer Milad trots internatio­nal van Afghanis­tan: ‘Iets terugdoen voor je land, dat voelt heel bijzonder’

24 juni Hij is een maand van huis geweest. Milad Intezar (28), voetballer van SteDoCo uit Hoornaar, speelde met Afghanistan in Qatar drie WK-kwalificatiewedstrijden. Hij is trots international te zijn en hoopt dat meer jonge Afghanen zijn voorbeeld zullen volgen. Een verslag vanuit Doha.