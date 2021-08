Werkendamse Raïsa Schoon en partner Katja Stam naar finale EK beachvolleybal: ‘Dit is ongelooflijk’

EK BEACHVOLLEYBALDe Werkendamse beachvolleybalster Raïsa Schoon en haar Drentse partner Katja Stam hebben zaterdagochtend op spectaculaire wijze de finale van het Europees kampioenschap in Wenen bereikt. Het Nederlandse koppel versloeg in de halve eindstrijd het Letse tweetal Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina met 21-15, 15-21 en 15-11.

Schoon en Stam geven in de Oostenrijkse hoofdstad een geweldig vervolg aan hun succesvolle samenwerking die pas ruim een jaar oud is. Vorig jaar werd het tweetal Nederlands kampioen, waarna de internationale doorbraak volgde met plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio dit jaar als voorlopig hoogtepunt. Met hun finaleplaats op de Europese titelstrijd is de volgende geweldige prestatie neergezet.

Sfeervol

In het sfeervolle beachstadion op de Heumarkt in Wenen leverde het jonge Nederlandse koppel, Raïsa Schoon is 19 jaar jong en Katja Stam drie jaar ouder, een geweldige eerste set af. Tegen het als vierde geplaatste, aanmerkelijk geroutineerdere Letse tweetal, dat in Tokio nog de halve eindstrijd (maar geen medaille) behaalde, waren zij aanvankelijk superieur.

In de tweede set slopen er echter foutjes in het Nederlandse spel en groeide het Oost-Europese koppel, in 2019 Europees kampioen, in de wedstrijd. In de beslissende derde set verspeelden Schoon en Stam een 8-4 voorsprong door vijf punten op rij te verliezen, maar stonden zij door uitstekende services en blokkering op het juiste moment op.

Quote Onze strijdwij­ze is dat we blijven communice­ren. Ook als we iets fout doen, dan zit daar toch iets goeds in Katja Stam, Partner Raïsa Schoon

,,Dit is ongelooflijk’’, reageerde Katja Stam na afloop tijdens het oncourt interview. ,,We begonnen dit toernooi met een nederlaag en zijn toch zover gekomen. Onze strijdwijze is dat we blijven communiceren. Ook als we iets fout doen, dan zit daar toch iets goeds in. We staan in de finale, echt niet te bevatten.’’

In de eindstrijd wacht later vanmiddag een ontmoeting met het Zwitserse koppel Betschart/Hüberli, dat na het wegwerken van drie matchpoints in drie sets won van het Duitse duo Borger/Sude. Schoon en Stam troffen de Zwitserse vrouwen eerder dit jaar in Düsseldorf, waar het Nederlandse tweetal met 2-0 (21-15 en 21-18) won.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.