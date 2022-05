Youri de Jong heeft geen last van vergelijkingen met broer Frenkie: ‘Ik ben gewoon lekker mezelf’

Terwijl Frenkie de Jong maandag nog in het vliegtuig zat naar Sydney voor een wedstrijdje met FC Barcelona (3-2 gewonnen van A-League All Stars), stond vader John de aardappels te schillen na een werkdag als parkeercontroleur in Delft en plofte Youri na een dagje studeren neer op de bank.



,,Of het wel eens vreemd is dat onze levens zo verschillend zijn? Voor mij niet, ik ben niet anders gewend. Toen ik 3 jaar was ging Frenkie al naar Willem II, dus ik weet niet beter dan dat hij een druk maar mooi leven heeft dat in het teken staat van voetbal. Vroeger voetbalden we vooral veel samen op vakanties aan de Costa Brava. Hier in Arkel was Frenk vaak laat thuis en had hij ’s middags al getraind, dus dan had hij weinig zin om zijn broertje nog te vermaken’’, zegt Youri de Jong met een lach.