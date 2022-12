Ze dachten dat ze hem kwijt waren, maar Toon van Drunen geneest wonderbaarlijk na zwaar hersenletsel

Vrijwel alle regioclubs spelen eerder vanwege WK-duel Oranje; slechts vier wedstrij­den op gepland tijdstip

In het amateurvoetbal beginnen in verband met de WK-wedstrijd van Oranje tegen de VS (aanvang 16.00 uur) zaterdag vrijwel alle wedstrijden eerder.

2 december