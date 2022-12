Ruud Pennings blijft bij RBC, maar niet als trainer: ‘Blij dat ik mijn toekomst aan deze mooie club kan verbinden’

Ruud Pennings wil oude liefde RBC naar nieuwe successen leiden: ‘Iedereen wil er weer bij horen’

Van fossielen zoeken aan de Engelse zuidkust of vissen met vrienden op de Westerschelde komt even wat minder terecht. Ruud Pennings wordt tegenwoordig weer opgeslokt door zijn andere grote hobby: voetbal. De 61-jarige trainer heeft bij de RBC zijn carrière nieuw leven ingeblazen. ,,Het is een heel warme club, met ambities.’’

16 december