Aan spektakel geen gebrek in de vierde divisie, die nu halverwege is: ‘Het is een geweldige competitie’

Hoofdspon­sor nu hoofdtrai­ner van OSV: ‘Ik ben geen stroman, als ik het doe, doe ik het zelf’

Zijn trainingspak hing in de kast en paste nog. Na vier jaar afwezigheid is Richard Verhoeven als trainer teruggekeerd in de wereld van het amateurvoetbal. Bij OSV maakte hij zaterdag zijn rentree op de bank en zag zijn team gelijkspelen (1-1) in de derby tegen SSS.

28 november