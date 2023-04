Aanvoerder treurt niet om degradatie HVOS: ‘Al lang duidelijk dat het niets zou worden’

Roy van Wijngaarden zit niet in zak en as, nu de handballers van HVOS weer afzakken naar de hoofdklasse. Voor de aanvoerder van de Spijkenissers is de degradatie uit de tweede divisie geen verrassing. ,,Het is denk ik voor iedereen beter.”