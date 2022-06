Aaron de Groot jaagt met Neptunus op Europa Cup: ‘Ik hoop me definitief te bewijzen voor Oranje’

Aaron de Groot keerde vorige maand vanuit Amerika met een diploma op zak terug naar Nederland. Na vier jaar college op Park University Gilbert is hij eindelijk student af. ,,Ik heb een bachelor degree en ben niet van plan om ooit weer te gaan studeren. Ik ben klaar en dat is een hele prestatie, want studeren was helemaal niks voor mij. Toch heb ik het volgehouden. Ik heb het licht gezien en ben volwassen geworden. Het mooie was dat ik mijn studie kon combineren met het honkbal. In Amerika was ik dagelijks met honkbal bezig. Het was pittig, maar zeker een mooi avontuur.’’