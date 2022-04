Achttienjarige Kuiper beleeft voortreffelijke vuurdoop in basis Excelsior: ‘Over een paar jaar Nederlandse top’

In werkelijkheid is het pas zijn tweede optreden. De technische staf besloot in Venlo de tweede doelman ritme te laten opdoen richting het voetbalgeweld in de play-offs, net als veel andere reserves. Omdat Bo Geens met een blessure kampt, mocht Kuiper voor het eerst vanaf het beginsignaal aantreden. ,,Een heel mooi moment’’ , zei de keeper. ,,Vooraf had ik wat gezonde spanning, maar ik denk dat ik tevreden mag zijn. Het is alleen zonde van het resultaat.’’