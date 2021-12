ADO-assistent Giovanni Franken toegelaten tot de cursus UEFA Pro: ‘Ik droom groot en grenzeloos’

Extreme trainings­tij­den door avondlock­down in net opgezette blaashal­len: ‘We komen misschien net uit’

Ja, het zaalhockey mag ‘gewoon’ doorgaan. Maar het is dringen bij de hallen van Leonidas, Hockey Club Rotterdam en HC Schiedam. Tientallen teams willen trainen in die net opgezette hallen. Maar het is een onmogelijke puzzel om voor vijf uur in de middag iedereen aan de beurt te laten komen.

29 november