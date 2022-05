Alexandria’66 verrast opnieuw en Faybian Hertstein onwel: lees hier alles over het amateurvoetbal

Primeur voor blinde supporters bij Feyenoord Basketball: ‘We kunnen er nog wat van leren’

In België is live commentaar van een audiobeschrijver voor blinde supporters al gemeengoed bij sportduels. Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball had in de thuiswedstrijd tegen Belfius Mons-Hainaut de primeur van dit bijzondere initiatief.

19 april