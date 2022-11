Alleen Gakpo productiever dan Van Crooij, die twijfelgeval is bij Sparta voor slotwedstrijd

Maurice Steijn kan alleen maar hopen dat hij vrijdagavond in het duel der Steijnen, tegen zijn zoon Sem van FC Twente, kan beschikken over Vito van Crooij en Joshua Kitolano. Van Crooij is op Cody Gakpo na de meest productieve speler van de eredivisie en Kitolano is misschien wel de belangrijkste pion op het Spartaanse middenveld.

Vandaag trainden zij niet mee. Van Crooij raakte vorige week geblesseerd en is wel op de club, maar hij trainde vandaag nog niet op het veld. Hij is dit seizoen al bij elf doelpunten direct betrokken geweest (zes doelpunten en vijf assists). Alleen PSV’er Gakpo scoort beter met het duizelingwekkende aantal van 21. In de top-vijf van meest waardevolle spelers is Van Crooij omringd met spelers uit de top-drie, met PSV’er Xavi Simons (ook elf) en onder zich Feyenoorder Danilo en Ajacied Brian Brobbey (beiden tien).

Ziek op bed

Kitolano ligt ziek op bed. Daarbij weet trainer Maurice Steijn zeker dat hij Jonathan de Guzmán en Younes Namli er niet bij heeft in de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft voordat het WK start, vrijdagavond thuis (20.00 uur) tegen FC Twente. ,,Het is wel een rijtje vol sterkhouders als je ze allemaal opnoemt”, vindt ook Steijn. ,,Maar we hebben goede vervangers, dat hebben ze elke keer laten zien. Al hoop ik die twee (Kitolano en Van Crooij, red.) er nog bij te hebben. Zo niet, dan doen we het met anderen.”

Volledig scherm Joshua Kitolano in actie tijdens de zege van Sparta op Vitesse vorige week (0-4). © Pro Shots / Thomas Bakker

Sparta won vorige week met 0-4 van Vitesse en kan als revelatie van de eredivisie, op plek nummer zes, met een zege op Twente zelfs in punten gelijk komen met die club, de nummer vier van de competitie. Ook AZ heeft maar drie punten meer. Het Kasteel is uitverkocht en daarbij werden de laatste vijf thuiswedstrijden allemaal winnend afgesloten. Bij een verlies tegen Twente kan FC Utrecht met een zege over Sparta wippen en Heerenveen kan met drie punten op gelijke hoogte komen. In het ongunstigste scenario sluit Sparta de eerste seizoenshelft af op plek acht met 23 punten.

,,En dat is al een ongelooflijk aantal na veertien wedstrijden”, zegt Steijn. ,,We kijken vooral naar het aantal punten en daar zijn we heel blij mee, net als met het vertoonde spel. Ik kijk nog steeds naar beneden, kijk wat concurrenten doen, maar we hebben vijftien punten meer dan de nummer zeventien. Dus je kijkt wel wat die ploegen doen, maar ik geniet juist ook heel erg van het moment.”

Winterstop niet gunstig

Je zou zeggen dat de door het WK zo vroeg ingelaste winterstop niet gunstig is voor Sparta. ,,Maar ik sta er dubbel in”, aldus Steijn. ,,We hebben een hele goede fase, maar kampen ook met blessures van Namli en De Guzmán. Daarbij zijn de twee Noren (Kitolano en topscorer Tobias Lauritsen, red.) van de ene competitie overgegaan in de andere en zijn ze toe aan vakantie. We hebben een aantal internationals dat al lang gespeeld heeft, dat krijgt wat langer vrij. Ik vind het dus niet zo erg. We zitten in een goede reeks, maar het is oké dat een aantal jongens even rust krijgt. Daarna gaan we vijf weken in voorbereiding, gaan we op trainingskamp in het buitenland en dan gaan we weer verder.”