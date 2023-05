Alles over de ontknoping in het amateurvoetbal, hoe staat je club ervoor?

Isa moet oude club tot degradatie veroorde­len om met HCR te overleven: ‘Toch veel zin in de wedstrijd’

Ze had liever gehad dat haar eigen Hockey Club Rotterdam én Klein Zwitserland zich allebei veilig konden spelen. Maar morgen moet Isa van Spronsen van haar oude team winnen om afstand van de laatste plek te nemen. „Het is gek in zo’n belangrijke wedstrijd tegen ze te spelen.”