Als het thuis te duur wordt om te douchen, zijn mensen bij deze club welkom: ‘Je hoeft je niet te schamen’

Bijna niets meer over van ooit roemruchte SVV: ‘Als er niks gebeurt, bestaat de club straks niet meer’

SVV werd in de vorige eeuw eens kampioen van Nederland. Momenteel kwijnt de club weg in de krochten van het amateurvoetbal. Het vertrek van voorzitter Pim Koning was de zoveelste klap in korte tijd.

18 september