Alweer de boot gemist: zelfs met de beste talenten van Nederland lukt het Feyenoord onder 21 niet

Feyenoord kan klus klaren in kolkende Kuip: ‘Dat gaat een andere wedstrijd dan normaal worden’

Feyenoord staat na de zege bij Excelsior (0-2) op matchpoint. Een zege thuis zondag in de eigen Kuip tegen Go Ahead Eagles zal het startsein zijn van een volksfeest. ,,We hebben zelfs drie matchpoints’’, zegt Arne Slot. ,,Maar we zijn er nog altijd niet.’’