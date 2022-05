Amateurduel DHSC-Sportclub Feyenoord uitgesteld uit vrees voor rellen: ‘Te absurd voor woorden’

Bij het onderlinge treffen van twee jaar geleden op zaterdag 8 februari tussen de Utrechters en Sportclub Feyenoord was er ook een politiemacht op de been om alles in goede banen te leiden. Vooraf gevreesde incidenten bleven toen uit. De gemeente Utrecht heeft de KNVB verzocht om de wedstrijd te verplaatsen. Vanwege de meivakantie is er te weinig politiecapaciteit. De nieuwe datum is dinsdag 17 mei om 19.00 uur. ,,Het heeft niets met DHSC en Sportclub Feyenoord te maken”, weet DHSC-voorzitter Levent Kaldi. ,,Op last van de gemeente en politie wordt de wedstrijd uitgesteld.”

,,Het is te absurd voor woorden’’, verklaart SC Feyenoord-trainer Ronald Ermes. ,,We hebben het hier over een amateurwedstrijd. Je hoopt te kunnen voetballen en nu moeten we op een doordeweekse avond naar Utrecht toe. Dat er überhaupt al politie bij deze wedstrijd aanwezig moet zijn, is verbazingwekkend. We gaan niet trainen zaterdag. Een aantal jongens doet mee in het tweede en de rest is vrij. Nee, ik ga zelf niet naar onze komende tegenstander kijken, want ik heb Jodan Boys dinsdag al in actie gezien tegen FC ’s-Gravenzande. Ik denk dat ik met mijn vrouw op pad ga.’’