Amateurs van VCN in halve finale beker: ‘Jongens hebben vrij moeten vragen voor een potje volleybal’

,,Het lijkt wel alsof we profs zijn, maar we zijn toch echt allemaal amateurs en hebben een fulltime baan’’, zegt Van Hal. ,,We vertrekken al om vier uur richting Doetinchem. Ik heb kunnen regelen dat ik tot half vier werk, maar er zijn jongens die vrij hebben moeten vragen voor een potje volleybal. Het is pittig en echt topsport. Ach, maar we klagen niet. We hebben er zelf voor gekozen. Met hoeveel supportersbussen we gaan? Een stuk of 56. Hahaha, ik denk dat er vrij weinig supporters op een doordeweekse dag naar Doetinchem gaan om ons aan te moedigen. Misschien wat verdwaalde vaders en moeders. En dat is begrijpelijk.’’