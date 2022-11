Ambitieuze assistent Davey (28) wordt bij Spijkenisse klaargestoomd voor grote werk: ‘Krijg veel vrijheid’

Van WK-koorts is bij oude cluppie van Dumfries geen sprake: ‘Ik vraag me af of het in kantine druk wordt’

Van WK-koorts valt weinig te merken in het amateurvoetbal, zelfs bij het oude cluppie van Denzel Dumfries. Toch hopen ze bij Smitshoek dat succes van Oranje zorgt voor een volle kantine in Barendrecht, zeker nu de energierekening verviervoudigd is. ,,Het zou een opsteker zijn als het tijdens het toernooi hier druk wordt.”

