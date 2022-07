Angela Versluis gaat niet als backpacker maar als voetbalster naar Australië: ‘Hoe mooi is dat’

Rondje langs de velden: Ali Ulusoy maakt een pikante overstap en Elin van Erk ruilt Victoria in voor Pinoké

Ali Ulusoy maakt komend seizoen de pikante overstap van SC Feyenoord naar Capelle. De teams zijn samen met FC Rijnvogels en ARC in een heftige titelstrijd in de hoofdklasse A verwikkeld. Ook Victoria-hockeyster Elink van Erk verruilt van club. Ze speelt komend seizoen bij Pinoké uit Amstelveel. Dat en meer in het rondje langs de velden.

