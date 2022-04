Arjan denkt na het lopen van zijn honderdste marathon al aan nummer 101: ‘Op acht mei in Tsjechië’

,,Aanvankelijk voelde ik me door alle aandacht een beetje opgelaten’’, kijkt Bos terug op zijn tocht door bruisend Rotterdam. ,,Nu zeg ik, dat het allemaal nog veel mooier was dan ik me had voorgesteld. Al vóór de marathon en ook op weg naar de start werd ik door Jan en alleman aangesproken. Hé, honderd, hè! Goed man! Raar eigenlijk, ik droeg toch niets herkenbaars. Klaarblijkelijk was het shirt met de tekst Marathon Maniacs dat ik aan had op de foto in jullie krant en tijdens het filmpje op jullie website voldoende voor al die reacties.’’