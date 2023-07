Arslan was zesde Nederlander die zeldzame ziekte kreeg: ‘De vijf voor mij waren overleden’

Barend­recht-kee­per heeft wat uit te leggen bij schoonfami­lie: ‘Ze was een beetje boos op mij’

Met zijn showduik ging hij het internet over. Keeper Bradly van der Meer werd met Barendrecht echter wel uit de nacompetitie gehaald. Uitgerekend het SteDoCo van zijn zwager Maarten de Fockert staat vanmiddag in de finale om een plek in de tweede divisie.