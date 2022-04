Barendrecht zet opmars voort met overtuigende zege: ‘Er zit wellicht nog wat moois in dit seizoen’

Vincent van den Berg geeft Maassluis weer wat lucht: ‘Ik wil mijn carrière niet met degradatie afsluiten’

Excelsior Maassluis won zaterdag eindelijk weer eens, vooral dankzij Vincent van den Berg. Met onder anderen aanwinst Redouan El Hankouri in de ploeg bogen de ‘Tricolores’ de 0-2 ruststand om in een 3-2 overwinning. De zege geeft Excelsior Maassluis wat lucht in de Jack’s League.

