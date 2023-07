Beleid Feyenoord beloond met titel NK beach: ‘Voor ons is het al een soort tweede topsport geworden’

Jeroen zwemt met succes het Kanaal over: ‘Ik ging staan en viel meteen weer om, zo duizelig was ik’

Hij was nog nooit zó diep gegaan. Jeroen Breugelmans (45) zwom bijna vijftien uur voor een oversteek die zijn begeleidingsboot op de terugweg in twee uurtjes voltooide. Bij de Britse kust van Dover ging de Briellenaar zwemmend het Kanaal in om op het strand bij de Franse kust ter hoogte van Wissant weer voet aan wal te zetten.