Beste vriend Daniël (29) is maar wat trots op Denzel Dumfries: ‘Hij is als een broertje voor me’

William Rijsdijk neemt honneurs waar bij geplaagd Rijsoord: ‘Nieuwsgie­rig hoe de KNVB daarmee omgaat’

Het zit Rijsoord op meerdere vlakken de laatste jaren niet mee. Na de kansloze degradatie uit de hoofdklasse stapte Marco van Rijn in, maar amper twee maanden na de start van het seizoen gaf de trainer er – als hekkensluiter in de eerste klasse - alweer de brui aan. Assistent-trainer William Rijsdijk neemt voorlopig de honneurs waar bij de ‘Kraaien’, maar de vraag is of dat mag.

21 november