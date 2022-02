Bij degradatie heeft Sparta zich nog allesbehalve neergelegd: ‘Met deze teamspirit gaan we het redden’

Profiel Oud-collega’s lovend over Maurice Steijn: ‘Hij is een trainer aan wie Sparta heel veel plezier gaat beleven’

Of Sparta voor een stunt gaat zorgen tegen PSV? Het is de vraag. Eén ding staat echter vast. En dat is dat Maurice Steijn vanaf komend seizoen trainer is op Het Kasteel. Wie is deze trainer? En wat gaat hij de Spangenaren brengen? ,,Wij tegen de rest, dat gevoel creëert hij heel sterk in een groep.”

27 februari