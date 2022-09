TOGB heeft de week die in het teken stond van het overlijden van erelid Arno Koot afgesloten met een knappe overwinning bij Groene Ster (1-3). De Berkelaars boekten daarmee hun eerste zege ooit in de derde divisie. Een smet was het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Jay Zandbergen.

De linkerknie van de aanvoerder schoot plots uit de kom. ,,Dan is het een kwestie van je been direct weer strekken en je knieschijf naar de juiste plek proberen te duwen”, zegt Zandbergen nuchter. ,,Dat moet je met één harde klap doen en dat lukte gelukkig. Maar hoe het verder gaat, is nu afwachten.”

Het is niet de eerste keer dat Zandbergen te maken heeft met dit euvel. Eerder in zijn carrière ervaarde hij het met zijn rechterknie. Toen moest ambulancepersoneel eraan te pas komen om zijn knie terug te zetten en was hij twee maanden uit de roulatie. ,,Dat is op zich nog te doen. Op het moment dat je je kruisband beschadigt, heb je wel een groter probleem. Laten we hopen dat dat het alsjeblieft niet is. Dan is het seizoen vroeg klaar voor mij.”

Quote We hopen dat er meerdere zullen volgen. Dit is een goed begin Jay Zandbergen

Maandag zullen er foto’s worden gemaakt en hoopt hij op meer duidelijkheid over de schade. De blessure was zoals gezegd een smet op de zege van TOGB, al houdt Zandbergen het hoofd koel. ,,Die 1-3 overwinning hier in Limburg, die verzacht de pijn wel. We hopen dat er meerdere zullen volgen. Dit is een goed begin.”

Broertje

De hoofdrol in Heerlen werd vertolkt door zijn broertje Dean, die afgelopen zomer overkwam van het beloftenelftal van Excelsior Maassluis en zondagmiddag twee treffers voor zijn rekening nam. Tot blijdschap van zijn oudere broer. ,,Dat is mooi om te zien. Dean is nog heel jong, maar laat nu al zien dat hij belangrijk kan zijn. Als broer ben je dan misschien toch nog iets trotser dan iemand anders.” De andere Berkelse treffer werd gemaakt door Youri de Winter.



Woensdag staat voor TOGB op eigen veld een midweekse speelronde op de agenda tegen OJC Rosmalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.