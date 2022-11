Brinkman wint wel met Capelle en remontada van SV Charlois: lees hier alles over het amateurvoetbal

INTERVIEW Erwin Beltman over afscheid in de Kuip: ‘Samen met m'n vader toegezon­gen worden; dat slaat alles’

Negen jaar lang stond Erwin Beltman elke dag op het heilige gras van de Kuip om de mat in optima forma te brengen en te houden. Vorige week zaterdag, voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard, dus ook. Het was de laatste keer. Voor die gelegenheid mocht zijn zieke vader in de rust mee het veld op. ,,Met hem naast me, op die plek, was heel bijzonder en indrukwekkend. Ik word er nog stil van.’’

