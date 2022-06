Bulgaarse maffia in de kleedkamer en geen kans bij Feyenoord: de bewogen carrière van Jerson Ribeiro

34 jaar is hij inmiddels. Wie een beetje handig is met YouTube vindt binnen een zucht en een scheet beelden met Jerson Ribeiro in een hoofdrol in de Johan Cruijff Arena, waar hij namens Jong Feyenoord scoorde. Wie had kunnen bevroeden dat hij een voetballeven later een uitpuilende cv had, met meer mislukte dan geslaagde avonturen?