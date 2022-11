Capelle blameert zich zonder Roy Brinkman in beker tegen tweedeklasser: ‘Foreholte had niks te verliezen’

Capelle repareerde twee keer een achterstand via goals van Joshua Kassels (1-1) en Ryan Purvis (2-2) en kwam in de 65ste minuut op 3-2 door Marlon Slabbekoorn. ,,En we kregen vervolgens nog vijf honderd procent kansen om de wedstrijd te beslissen’’, aldus Lingen, die droomde van een duel tussen Capelle en Capelle 2. ,,Foreholte had niks te verliezen en gaf drieduizend procent, terwijl Capelle het met negentig procent dacht te kunnen. Basisspelers Marc van Splunter, Lars Bosscha, Jeffrey Rijdsijk, Olaf van der Sande en Marciano Pape hadden allemaal rust gekregen, maar dan is het de bedoeling dat de rest opstaat.’’

CION gestaakt

De wedstrijd CION-Scheveningen 2 haalde het einde niet, want scheidsrechter Toon van der Bend staakte het duel in de rust (0-1). ,,Hij startte al twaalf minuten te laat en het leek alsof hij er helemaal geen zin in had’’, gaf trainer Ricky van den Berg aan. ,,Ik kreeg een rode kaart voor de opmerking ‘wees niet zo aanwezig en ga normaal fluiten clown’. Ik ben in de rust naar hem toe gegaan om te vragen waarom ik nou een rode kaart kreeg. Hij voelde zich bedreigd, omdat ik de kleedkamer instapte. Dat was niet waar, want ik stond netjes voor de deur. Ook Scheveningen was zeer verbaasd dat hij de wedstrijd staakte.’’