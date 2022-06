Capelle met lege handen, periode SC Feyenoord en DCV kampioen: lees hier alles over het amateurvoetbal

Coureur Emely de Heus maakt naam in W Series: ‘Toen ik Verstappen zag, dacht ik: wow’

Niet alleen de razendpopulaire Max Verstappen scheurde twee weken gelden over de straten in Miami. In zijn schaduw zet ook Emely de Heus (19) grote stappen richting faam, als debutante in de W Series.

19 mei