Capelle profiteert niet van misstap FC Rijnvogels en loopt een punt in: ‘Ik kan mijn ploeg niks verwijten’

VOETBAL TOTAALCapelle heeft verzuimd op om gelijke hoogte te komen met koploper FC Rijnvogels en moest bij ARC genoegen nemen met een gelijkspel (0-0), waardoor het ongekend spannend blijft in de titelstrijd in de hoofdklasse A. Spijkenisse deed door de uitzege bij Scherpenzeel (1-2) goede zaken om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. En Rijsoord ging kansloos onderuit bij Achilles’29 (4-1).

ARC-Capelle 0-0

,,Het was teleurstellend’’, vond Capelle-trainer Ralph Kalkman. ,,We hebben tachtig procent balbezit en kregen negen open kansen, maar het lukte niet om een doelpunt te maken. Toch kan ik mijn ploeg niks verwijten, want ik heb mijn spelers lang niet op deze wijze zien voetballen. Strijdend en knokkend. We hebben niet geprofiteerd van de misstap van Rijnvogels en zijn slechts een punt ingelopen, maar er zijn nog twee wedstrijden te gaan. Alles is nog mogelijk.’’

Scherpenzeel-Spijkenisse 1-2 (1-0)

1-0 Arwin van Soest, 1-1 Julièn Gret, 1-2 Daan Bourgonje.

Spijkenisse bleef ondanks de winst weliswaar op de veertiende plaats staan, maar heeft nu net als concurrenten DHSC, DUNO Doorwerth 32 punten verzameld. ,,We hebben de meest gunstige papieren om in de laatste twee wedstrijden nacompetitie tegen degradatie te ontlopen’’, zei Spijkenisse-coach Peter Wubben. ,,Het was een open wedstrijd, waarin wij keihard hebben moeten werken voor de drie punten.’’

Achilles’29-Rijsoord 4-1 (2-0)

1-0 Benja Maria, 2-0 Noek Beers, 3-0 Kane Keizer, 3-1 Jayson Donk, 4-1 Benja Maria.

In Groesbeek stonden de twee terechte degradanten van de hoofdklasse A tegenover elkaar en Rijsoord ging voor de 23ste keer ten onder. ,,De ploeg met de betere instelling heeft gewonnen’’, vond Emo van Dijk, bestuurslid technische zaken van Rijsoord. ,,De laatste wedstrijden zijn echt een martelgang. Het positieve is dat het geen dubbele cijfers is geworden.’’

Alcides-TOGB 0-2 (0-1)

0-1 Bas Mourits, 0-2 Guus Steerneman.

TOGB, koploper in de hoofdklasse A bij de zondagamateurs, boekte in Meppel de negentiende zege. Concurrenten Hoogeveen en HBS wonnen eveneens, waardoor de ploeg uit Berkel en Rodenrijs het kampioenschap nog niet kon vieren. TOGB kan komende zondag thuis tegen Velsen de klus klaren en stelt bij winst de titel veilig.