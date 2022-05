Capelle raakt koppositie kwijt in hoofdklasse: ‘Na de winterstop is het een stuk minder’

Degradatiekandidaten, middenmoters en ploegen met titelambities waren de laatste weken eensgezind: Capelle ging de koppositie van de hoofdklasse A meer uit handen geven. Ook de koploper zelf trad met de borst naar voren aan, wetende dat het zelfs enkele slippertjes mocht begaan richting de ontknoping. Na de 1-1 tegen hekkensluiter Rijsoord volgde tegen Scherpenzeel een nieuwe domper. Rijnvogels is daardoor nu de prooi, terwijl Capelle met een minder doelsaldo achtervolger is.

,,Ik weet niet wat we het eerste kwartier aan het doen waren”, verzucht Bram van Eijk. ,,Dit was denk ik onze slechtste eerste helft van het seizoen. Waar dat door komt? Dat is echt heel moeilijk. Vorige week kwamen we terug van een 0-2 achterstand en wonnen we van Poortugaal (3-2), je zou zeggen dat dat een eye-opener was. We zijn na de winterstop een stuk minder dan in de eerste seizoenshelft.”

Terechte kampioen

Komende zaterdag wacht al de kans om het recht te zetten. In een rechtstreeks titanengevecht kan Capelle thuis een gigantische klap uitdelen aan Rijnvogels, dat in blakende vorm verkeert. ,,Die gaan we winnen, dan staan we weer drie punten los”, klinkt het vol bravoure. ,,We zijn de laatste weken regelmatig bij elkaar gekomen en beseffen dat het nu echt moet.”

Waar Van Eijk zijn vertrouwen op baseert? ,,We staan al sinds oktober op de eerste plaats, dat is niet voor niets. We horen daar te staan. Het voordeel voor ons is dat we komende zaterdag een overwinning nodig hebben, dat betekent dat we er vol in moeten. Het voordeel is dat we het nog altijd in eigen handen hebben. Zaterdag willen we laten zien dat wij de terechte kampioen gaan worden. Wedstrijden tegen concurrenten winnen we eigenlijk altijd.”

