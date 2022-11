Capelle stuurt trainer Ralph Kalkman na negen wedstrijden de laan uit: ‘Je moet wel iets doen’

Tot in de late uurtjes was er gisteravond spoedoverleg, zo bevestigt voorzitter Jaap Mastenbroek. Het ging over de positie van de trainer. Opmerkelijk, omdat begin oktober Mastenbroek openlijk zijn steun uitsprak voor de trainer. ,,Wij hebben de afgelopen jaren genoeg trainers de laan uitgestuurd, maar dat gaat mij niet meer gebeuren”, zei Mastenbroek toen.

Nu komt hij op die woorden terug. ,,Tot gisteravond was ik het ook niet van plan”, zegt Mastenbroek aangedaan. ,,Ik heb alles geprobeerd om ervoor te gaan staan, maar uiteindelijk komen er allerlei machten en krachten vrij: dat zijn spelers, sponsoren en alles eromheen. Dan moet je eerlijk zijn, of je niet iets tegenhoudt wat zich niet laat tegenhouden. Ik was er ook van overtuigd dat we de doelstellingen niet hadden gehaald als we niet hadden ingegrepen. Je moet wel iets doen.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jaap Mastenbroek © Jan Kok

Voor Kalkman, die op ’t Slot ook het jeugdelftal van zijn zoon traint en coacht, is het een hard gelag. Dit weekeinde had hij nog het gevoel dat hij stevig in het zadel zat. ,,Als het gebeurt, gebeurt het. Maar dan hebben ze het al die tijd goed verborgen weten te houden.”

Regelrechte afgang

Toch liep het dit seizoen voor geen meter bij de huidige nummer 9 van de vierde divisie. Voorzitter Mastenbroek haalde zelfs het nieuws toen hij halverwege de wedstrijd tegen Spijkenisse iedereen in de bestuurskamer een hand gaf en vertrok. Een regelrechte afgang volgde die middag ook: kampioenskandidaat Capelle verloor met 7-1.

Daarna bleef het elftal kwakkelen, ondanks een schat aan ervaring in de selectie met onder anderen Wesley Pollemans, Olaf van der Sande, Jeffrey Rijsdijk, Sander Fischer en Marc van Splunter. Na gelijke spelen tegen Smitshoek (0-0) en Jodan Boys (2-2), werd nog gewonnen van Achilles Veen (2-1), maar afgelopen weekeinde ging het weer mis tegen Goes (3-1). In een reactie zei Kalkman toen dat zijn elftal ‘meer fouten dan goals maakt’ en veel van zijn spelers ‘in het verleden geweldig gepresteerd hebben, maar ondertussen ook weer een jaartje ouder zijn’.

Roy Brinkman interim-trainer

Het zette de toch al bedrukte verhoudingen verder onder druk. Het bestuur greep uiteindelijk in, ook om te voorkomen dat het een kleurloos seizoen wordt. Als interim-trainer is Roy Brinkman van tweedeklasser SVS al naar voren geschoven. Brinkman liep al stage op ’t Slot. Hij krijgt een ervaren oud-speler uit het eerste elftal aan zijn zijde. De gesprekken daarover lopen nog. Arne van Gelder en Ron Valk zijn in beeld.

Artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Roy Brinkman volgt per direct Ralph Kalkman op bij Capelle. © Jan Kok

Mastenbroek: ,,We kiezen voor Roy Brinkman, omdat hij een jongen van de club is en de spelers en het materiaal kent. Hij heeft een aantal trainingen geleid en heeft dus niet maanden nodig om de spelersgroep te leren kennen.”

Kalkman - eerder trainer bij Zwaluwen, Heinenoord en Piershil - was bezig aan zijn derde seizoen bij Capelle, waarmee hij vorig jaar op het laatste moment nog naast het kampioenschap in de hoofdklasse greep. Brinkman is al de zevende trainer in de afgelopen tien jaar bij Capelle. Ton van Bremen (twee keer), Ron Timmers, Winand van Loon, Theo de Boon en Ronald Klinkenberg gingen Kalkman in het afgelopen decennium voor.