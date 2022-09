Capelle-voorzitter vlucht in de rust en SC Feyenoord stelt teleur: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voormalig Feyenoord-tar­get Joshua Kitolano nu met Sparta naar de Kuip: ‘Die club was te groot voor me’

Bijna had Joshua Kitolano (21) in de Kuip gespeeld. Het werd een seizoen later stadsgenoot Sparta, waar hij na een paar potjes al tot ‘Kantélano’ is omgedoopt. Nu hoopt de Noorse middenvelder op een resultaat tegen de club die hem zo graag wilde, maar destijds niet kon betalen.

11 september